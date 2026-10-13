Аналитик раскрыл недооценённый аспект «дизельной сделки» между США и Россией Недавно достигнутые договорённости по сенсационной «дизельной сделке» (Diesel Deal) между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным имеют один недооценённый аспект.
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