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Украина не может военным путём вернуть Крым и дойти до границ 1991 года

Украина не может военным путём вернуть Крым и дойти до границ 1991 года

Украина не может военным путём вернуть Крым и дойти до границ 1991 года. Киев не готов тратить десятки тысяч людей ради этого — ЗеленскийРанее Bloomberg со ссылкой на министерство обороны Украины сообщил, что только 25% военнослужащих ВСУ являются добровольцами, а остальные 75% — мобилизованные.

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