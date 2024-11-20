Украина не может военным путём вернуть Крым и дойти до границ 1991 года. Киев не готов тратить десятки тысяч людей ради этого — ЗеленскийРанее Bloomberg со ссылкой на министерство обороны Украины сообщил, что только 25% военнослужащих ВСУ являются добровольцами, а остальные 75% — мобилизованные.