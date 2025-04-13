Вадим Репин виртуозно сыграл на закрытии Транссибирского Арт-Фестиваля-2025

Художественный руководитель фестиваля, народный артист России Вадим Репин выразил благодарность всем, кто поддержал масштабный музыкальный форум: правительству Новосибирской области, губернатору Андрею Травникову, коллективу филармонии, музыкантам и, конечно, зрителям.
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