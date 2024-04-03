«Какова красота»: озеро на Сафонова погрязло в мусоре. Кажется, есть первые жертвы

Территория рядом с озером на Сафонова во Владивостоке действительно радует глаз. Сооружены видовые площадки, установлены столбы освещения, лавочки, даже спортивные уличные тренажеры, но вместе с этим для горожан открывается «шикарный» вид на мусор в воде.