Губернатор Камчатки заявил о необходимости создания зон для любительской рыбалки

В ходе встречи с жителями села Ивашка Карагинского района губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул важность организации дополнительных участков для любительской рыбалки, доступных для всех категорий граждан.
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