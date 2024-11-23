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  • Алекс Сэм
    Да не клоун уже прочухал, что он не жилец ( у него даже охрана, она же расстрельная команда из британцев) и поэтому б...Про Вовочку. Не а...
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    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Шесть стран НАТО ...

Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Associated Press сообщает, что Швейцария официально остановила экспорт боеприпасов в Польшу, после того, как стало известно, что около 645 тысяч малокалиберных снарядов швейцарского производства направили Украине.

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