Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт Вооруженных сил Украины. Операция проводилась в районе населенного пункта Колодези на краснолиманском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
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