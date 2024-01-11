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Аргументы и Факты

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Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт Вооруженных сил Украины. Операция проводилась в районе населенного пункта Колодези на краснолиманском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

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