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Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД Германии Бербок из-за слов о России

Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД Германии Бербок из-за слов о России

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности нормальных отношений с современной Россией.

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