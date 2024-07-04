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Аргументы недели

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Politico: Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах

Politico: Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах главы государства.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как Жора Бидон может отказаться от участия в выборах потешного пахана США если реальные паханы США на него бабло поставили немеряное, если в него средства из общака ввалены охрененные, если смотрящие ему самоотвод позволят только в могилу! Что остается Жоре Бидону? А остается ему только одно, как говорил околевший в Антарктиде англосаксонский полярник по фамилии Скот - БОРОТСЯ ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ. Иных вариантов у Жоры Бидона просто нет, в противном случае перспектива у его и его семейки весьма безрадостная и суровая. Что поделаешь, такова ДЕМОКРАТИЯ по америкосвски.
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