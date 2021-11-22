В транспорте Краснодара ужесточили масочный режим: водитель может вызвать полицию

Каждый водитель и пассажир общественного транспорта должен быть в маске. Если пассажир отказался надеть маску и не выходит из автобуса, водитель вправе остановиться и вызвать сотрудников полиции, сообщает информационный транспортный портал .
Каждый водитель и пассажир общественного транспорта должен быть в маске. Если пассажир отказался надеть маску и не выходит из автобуса, водитель вправе остановиться и вызвать сотрудников полиции, сообщает информационный транспортный портал .
Свежие комментарии