Эксперты рассказали, как себя вести при потере багажа

Любая, даже самая продуманная поездка, может омрачиться потерей багажа. Специалисты рассказали, как действовать в таких ситуациях, какие документы нужно при себе иметь и когда можно потребовать компенсации ущерба, если багаж все же найти не смогут.
Любая, даже самая продуманная поездка, может омрачиться потерей багажа. Специалисты рассказали, как действовать в таких ситуациях, какие документы нужно при себе иметь и когда можно потребовать компенсации ущерба, если багаж все же найти не смогут.
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