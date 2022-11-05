На Украине перестали работать 1300 терминалов спутниковой связи Starlink

Более 1300 терминалов Starlink, находящихся на территории Украины, прекратили свою работу. В качестве причины отключения терминалов называется отсутствие финансирования.
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