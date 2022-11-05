Военное обозрение

3 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Яковлев
    Сэр Томас Денс , настоятельно рекомендую молчать в тряпочку , а то наконец предъявим свои права на Аляску , за котору...Американский обоз...
  • федор
    Трусливая пиндосовская мразь, под покровом ночи и втихаря как крыса.«Блумберг»: Совет...
  • Лидия Санникова
    Клопы чухонские...Страны Прибалтики...

На Украине перестали работать 1300 терминалов спутниковой связи Starlink

На Украине перестали работать 1300 терминалов спутниковой связи Starlink

Более 1300 терминалов Starlink, находящихся на территории Украины, прекратили свою работу. В качестве причины отключения терминалов называется отсутствие финансирования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх