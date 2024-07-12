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Царьград

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Стало известно, как спонсоры демократов отреагировали на оговорки Байдена

Стало известно, как спонсоры демократов отреагировали на оговорки Байдена

Ситуацию уже называют провальнойСразу несколько грубых оговорок допустил президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне.

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