Баклажанами на грядке уже никого не удивишь

Фото: Shutterstock.com / Ричард Голдберг Тот, у кого на огороде есть баклажаны, не удивится. С появлением новых сортов, высокоурожайных и устойчивых к суровым погодным условиям и болезням, эту теплолюбивую культуру можно будет выращивать даже в северных районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии