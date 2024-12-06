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  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
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    да ну нах!У разных огородны...
  • Lora Некрасова
    Интересно. Но много возьни.Выращивание комна...

Баклажанами на грядке уже никого не удивишь

Баклажанами на грядке уже никого не удивишь

﻿﻿Фото: Shutterstock.com / Ричард Голдберг Тот, у кого на огороде есть баклажаны, не удивится. С появлением новых сортов, высокоурожайных и устойчивых к суровым погодным условиям и болезням, эту теплолюбивую культуру можно будет выращивать даже в северных районах.

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