Баклажанами на грядке уже никого не удивишь

﻿﻿Фото: Shutterstock.com / Ричард Голдберг Тот, у кого на огороде есть баклажаны, не удивится. С появлением новых сортов, высокоурожайных и устойчивых к суровым погодным условиям и болезням, эту теплолюбивую культуру можно будет выращивать даже в северных районах.