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Новости Тамбова

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На шести пляжах Тамбова выявлены нарушения качества воды

На шести пляжах Тамбова выявлены нарушения качества воды

В Тамбовской области продолжается мониторинг качества воды и песка в местах массового отдыха у воды. По состоянию на 27 августа специалистами было отобрано и исследовано 309 проб воды из открытых водоёмов на микробиологические показатели, 176 проб - на санитарно-химические, а также 141 проба - на паразитологические показатели.

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