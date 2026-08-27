На шести пляжах Тамбова выявлены нарушения качества воды

В Тамбовской области продолжается мониторинг качества воды и песка в местах массового отдыха у воды. По состоянию на 27 августа специалистами было отобрано и исследовано 309 проб воды из открытых водоёмов на микробиологические показатели, 176 проб - на санитарно-химические, а также 141 проба - на паразитологические показатели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии