На шести пляжах Тамбова выявлены нарушения качества воды

В Тамбовской области продолжается мониторинг качества воды и песка в местах массового отдыха у воды. По состоянию на 27 августа специалистами было отобрано и исследовано 309 проб воды из открытых водоёмов на микробиологические показатели, 176 проб - на санитарно-химические, а также 141 проба - на паразитологические показатели.