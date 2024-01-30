В комплексе горхозяйства Москвы опровергли слухи об аварии на подстанции в ТиНАО

В комплексе городского хозяйства Москвы опровергли слухи об аварии на подстанции в ТиНАО. Там подчеркнули, что все системы энергоснабжения города, в том числе трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии