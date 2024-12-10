НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    А инфляция  около 8-и,так говорят  в правительстве.......Рост цен на потре...
  • Михаил Шаповалов
    Закрыть не закроют. Просто освобождают жилплощадь. Скоро ожидается много бандеровцев.А Каменске-Уральс...
  • Валентина Литвяк
    Языки ваши вонючие отсохнут! Не боитесь? А зря.В Екатеринбурге с...

ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Александр Колесников, №78

ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Александр Колесников, №78

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. 78 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» занял депутат Екатеринбургской городской Думы, директор ООО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» Колесников Александр Евгеньевич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх