Захарова заявила, что Франция и Британия в ООН за три минуты поменяли позицию

Мария Захарова обвинила Францию и Британию в двойных стандартах при голосовании в ООН по украинскому кризису: в Генассамблее они поддержали антироссийские поправки, а в Совбезе одобрили резолюцию без изменений.
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