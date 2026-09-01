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«Сравни»: рамный внедорожник BAIC BJ60 дешевеет на 1,4 млн рублей за 3 года

«Сравни»: рамный внедорожник BAIC BJ60 дешевеет на 1,4 млн рублей за 3 года

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» изучили динамику падения стоимости китайских автомобилей BAIC спустя 2−3 года эксплуатации.

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