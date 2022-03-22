В «Детском мире» на три месяца зафиксировали январские цены на одежду и обувь

Илья Питалев/РИА «Новости» Сеть магазинов детских вещей ПАО «Детский мир» по итогам совещания с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняла решение на три месяца зафиксировать январские цены на одежду и обувь, сообщает ТАСС.