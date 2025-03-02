Жирная рыба и здоровье: гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает опасности

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Московской области советует избегать жирных сортов рыбы, таких как сельдь, при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, чтобы не увеличивать нагрузку на эти органы.
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