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Царьград

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Жирная рыба и здоровье: гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает опасности

Жирная рыба и здоровье: гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает опасности

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Московской области советует избегать жирных сортов рыбы, таких как сельдь, при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, чтобы не увеличивать нагрузку на эти органы.

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