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Татар-информ

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Спорный гол, юбилей Семенова и дебют Хейса: «Ак Барс» снова обыграл «Трактор»

Спорный гол, юбилей Семенова и дебют Хейса: «Ак Барс» снова обыграл «Трактор»

800-й матч для Семенова, дебют Хейса и Соколова, скандальный отмененный гол «Трактора» и отсутствие главного тренера у гостей: «Ак Барс» продолжает идеальный старт сезона, взяв третью победу подряд.

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