Глава Минфина США Йеллен рассказала конгрессу о дополнительных мерах из-за достижения потолка госдолга

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен обратилась к конгрессу с сообщением о дополнительных мерах, которые ее ведомство намерено предпринять в связи с тем, что страна достигла установленного законом потолка госдолга.
Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен обратилась к конгрессу с сообщением о дополнительных мерах, которые ее ведомство намерено предпринять в связи с тем, что страна достигла установленного законом потолка госдолга.
Свежие комментарии