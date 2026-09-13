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Трамп высказался за объединение Ирландии, часть которой входит в состав Великобритании

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Ирландия должна быть объединена. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михаэлем Мартином в Дублине, как сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

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