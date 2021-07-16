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В Серии А с 2022-го запретят зеленые формы. Это просьба вещателей, такие комплекты сливаются с газоном

Клубы Серии А не смогут играть в зеленой форме с сезона-2022/23. Лига запретила клубам играть в зеленых комплектах, так как они сливаются с газоном.

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