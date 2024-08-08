Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    на Садовод, Дубровку давно пора сходить, их и искать там не нужно, выходы заблокировать и всех в наручниках забирать....Незаконно находящ...
  • Ингерман Ланская
    это такой же генерал как и шевцова из моРоссийский генера...
  • Dmitriy Krestling
    Почему все время лозунги после событий? Надо это было делать до того,может тогда им было бы не до Курска?Тайное разрешение...

МАГАТЭ оценило угрозу ядерной безопасности Курской АЭС

МАГАТЭ оценило угрозу ядерной безопасности Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящий момент не видит причин для обеспокоенности относительно ядерной безопасности Курской атомной электростанции (АЭС) в свете атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх