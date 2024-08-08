МАГАТЭ оценило угрозу ядерной безопасности Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящий момент не видит причин для обеспокоенности относительно ядерной безопасности Курской атомной электростанции (АЭС) в свете атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
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