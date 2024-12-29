FT: Трамп может заставить Украину пойти на мир без гарантий безопасности

Избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп за время своего президентства может заставить Украину пойти на заключение мирного соглашения без гарантий безопасности, а также ослабить санкции, введенные в отношении Российской Федерации.
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