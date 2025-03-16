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"Голос Америки"* замолкает: Либералы лишились мощного рупора

"Голос Америки"* замолкает: Либералы лишились мощного рупора

Одно из самых старых либеральных изданий США – "Голос Америки"* замолкает. Либералы лишились мощного рупора, который десятилетиями пропагандировал радикальные идеи.

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