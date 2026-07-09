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Синоптик Леус спрогнозировал ливни и грозы в Москве

Синоптик Леус спрогнозировал ливни и грозы в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал ливни и грозы в Москве 9 июля. По его словам, 9 июля синоптическая ситуация в столичном регионе будет формироваться под влиянием вытянувшегося в меридиональном направлении холодного атмосферного фронта.

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