Эксперт: АК-74 можно превратить в марксманскую винтовку Марксманская или пехотная винтовка — это оружие, предназначенное для точной стрельбы на средние и дальние дистанции.
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Эксперт: АК-74 можно превратить в марксманскую винтовку Марксманская или пехотная винтовка — это оружие, предназначенное для точной стрельбы на средние и дальние дистанции.
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