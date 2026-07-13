В пригороде Майкопа сбили четыре БПЛА

Ночью в Адыгее отражали атаку беспилотников. «Прошедшей ночью средствами ПВО в пригороде Майкопа перехвачены и уничтожены четыре вражеских беспилотника», - сообщил глава республики Мурат Кумпилов в MAX-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии