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В пригороде Майкопа сбили четыре БПЛА

В пригороде Майкопа сбили четыре БПЛА

Ночью в Адыгее отражали атаку беспилотников. «Прошедшей ночью средствами ПВО в пригороде Майкопа перехвачены и уничтожены четыре вражеских беспилотника», - сообщил глава республики Мурат Кумпилов в MAX-канале.

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