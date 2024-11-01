ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мой кот доказал, что я влюбилась в подлеца

Мой кот доказал, что я влюбилась в подлеца

К своим 47 годам я много повидала в жизни. Как хорошего, так и плохого. Поэтому была уверена, что отлично разбираюсь в людях.

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Комментарии
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Вера Федорова
Дело в данном случае, всё-таки, не в доверчивости, а в уме, а точнее, в его  отсутствии. Как можно перечислять деньги по номеру на бумажке?! В любом случае должны быть чёткие реквизиты, где обязательно есть информация об адресанте и адресате.Это не доверчивость, а скорее, неграмотность.
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10 час.
radiofree
Женщина влюбилась,потеряла голову и готова отдать все свои деньги любимому,хорошо,что кот разобрался,видя в мужчине плохого человека.😆😆😆😆😆😆
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2 час.

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