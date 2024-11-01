Мой кот доказал, что я влюбилась в подлеца

Вера Федорова

Дело в данном случае, всё-таки, не в доверчивости, а в уме, а точнее, в его отсутствии. Как можно перечислять деньги по номеру на бумажке?! В любом случае должны быть чёткие реквизиты, где обязательно есть информация об адресанте и адресате.Это не доверчивость, а скорее, неграмотность.