Когда появляется боль, жить становится невыносимо. Человек может вольно или невольно ограничивать движения или дополнительно использовать трость при ходьбе, старается меньше подвергать нагрузкам больное место — например, поворачиваться.
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