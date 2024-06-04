На окружной дороге под Смоленском сняли ограничения

Дорога на участке трассы Р-120 в Смоленском районе полностью открыта Под путепроводом по направлению в Смоленск, на отрезке с 358-го по 359-й километр автодороги Р-120 «Орёл - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь», проезд открыт в рабочем режиме.