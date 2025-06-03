ВС РФ уничтожили опорные пункты, склады боеприпасов и базы ВСУ

В течение последних суток российские военные провели ряд высокоточных атак по объектам военной инфраструктуры и местам дислокации националистических формирований в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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