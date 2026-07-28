БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Из жизни «полезных идиотов»: На второй день командования Драпатый сдал целый город

Из жизни «полезных идиотов»: На второй день командования Драпатый сдал целый город

Переход Белицкого под контроль ГрВ «Центр» оказался для многих военных аналитиков полной неожиданностью Радомир Маркуш Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Согласно сообщению Минобороны России, группировка «Центр» установила полный контроль над Белицким в ходе активных наступательных действий с применением бронетехники.

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