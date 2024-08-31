Владимир Шаповалов: «Уверен, что дистанционное голосование приживется в России»

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО – о современных технологиях проведения выборов По мнению члена правления Ассоциации политической науки, доцента кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимира Шаповалова, дистанционное голосование входит в нашу жизнь как элемент прогресса.
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