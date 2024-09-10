В Анкаре оценили ситуацию вокруг переговоров по Украине

Возобновление стамбульского процесса по урегулированию украинского конфликта возможно при готовности сторон к переговорам, но на данный момент ситуация ближе к тупиковой, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
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