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Консультант Зайцева рассказала, как супругам вернуть до 910 тысяч при покупке жилья

Консультант Зайцева рассказала, как супругам вернуть до 910 тысяч при покупке жилья

Эксперт отметила, что супругам лучше не заявлять обе выплаты на одну ипотеку.Налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева рассказала, что, в случае приобретения недвижимости супруги имеют право на возврат вычета.

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