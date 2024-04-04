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«Меня это сильно пугает»: дочке Самойловой не становится лучше в больнице

«Меня это сильно пугает»: дочке Самойловой не становится лучше в больнице

Жена Джигана поделилась последними новостями о состоянии Леи. Джиган с женой Оксаной Самойловой Социальные сетиВот уже несколько дней Джиган и его супруга Оксана Самойлова по очереди дежурят в палате своей 9-летней дочки.

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