Сыгран пятый тур чемпионата Брянска по шахматам

Единоличным лидером в открытом чемпионате города Брянска по шахматам среди мужчин и женщин остается Алексей Широкун после пятого тура 22 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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