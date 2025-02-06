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На днях меня спросили, всегда ли лепестки моих пионов такие толстенькие и таки да, всегда.

На днях меня спросили, всегда ли лепестки моих пионов такие толстенькие и таки да, всегда.

Я работаю на классическом рецепте зефира, где основа яблочки и фруктовое или ягодное пюре, лепестки могут быть тоньше, если зефир изготовить на соке, но по мне, это не очень вкусно если фреш, и вредно для здоровья когда делают из пакетного сока.

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