На днях меня спросили, всегда ли лепестки моих пионов такие толстенькие и таки да, всегда.

Я работаю на классическом рецепте зефира, где основа яблочки и фруктовое или ягодное пюре, лепестки могут быть тоньше, если зефир изготовить на соке, но по мне, это не очень вкусно если фреш, и вредно для здоровья когда делают из пакетного сока.