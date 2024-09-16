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Украинское подполье подтвердило ночное поражение «Геранями» складов ВСУ в Фастове Киевской области

Украинское подполье подтвердило ночное поражение «Геранями» складов ВСУ в Фастове Киевской области

Несмотря на то, что Воздушные силы ВСУ снова в своем докладе «сбили» практически все российские дроны-камикадзе, на самом деле «Герани» нанесли серию хороших ударов как по самому Киеву, так и по Киевской области.

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