Военные Южной Кореи: ракета КНДР впервые упала почти в территориальных водах страны

Представители южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов выступили с заявлением о том, что выпущенная со стороны КНДР баллистическая ракета впервые с момента разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи.
Представители южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов выступили с заявлением о том, что выпущенная со стороны КНДР баллистическая ракета впервые с момента разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи.
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