RS: США придется обратиться к России для сотрудничества в борьбе с терроризмом

Американскому руководству придется наладить сотрудничество с Россией для борьбы с терроризмом. Партнерство с РФ в этой сфере необходимо Белому дому, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен журналу Responsible Statecraft.
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