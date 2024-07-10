Найти дизайнера стало проще благодаря новому проекту A-House

Клуб A-House, работающий и как просветительская платформа, разработал A-Index. Это авторский сайт-справочник, на котором можно найти информацию по темам: архитектурные бюро, дизайнеры общественных интерьеров, ландшафтные дизайнеры, светодизайнеры, графические дизайнеры, архитектурные фотографы, девелоперы, другие игроки рынка.