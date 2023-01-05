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Блинд о переходе в «Баварию»: «Жажда трофеев в этом клубе стала ключевым фактором в моем решении»

Дэйли Блинд прокомментировал переход в «Баварию». «Мне не терпится сыграть здесь. Впереди самая важная часть сезона, когда речь идет о титулах, а такой клуб, как «Бавария», может выиграть любой трофей.

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