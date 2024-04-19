После повышения в должности Саша ликовала недолго - вскоре её рабочие будни обернулись в ежеминутные пытки, в бесцветные, лишённые радости дни, которые можно сравнить разве что с протухшим болотом, над которым брезгует летать даже зелёная падальная муха.
Пенсионерам здесь не место
Комментарии
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Виктор Белогорцев
тяжелейшие трудовые бабьи будни, на которых они выкладываются на все 100500
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14 час.
Надежда Каштанова
бабий коллектив....
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13 час.
Элеонора Коган
Да, бабы есть бабы. "Пять подружек про шестую так судачить не должны". А Саш - наглядный пример.
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8 час.
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