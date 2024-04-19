Пенсионерам здесь не место

После повышения в должности Саша ликовала недолго - вскоре её рабочие будни обернулись в ежеминутные пытки, в бесцветные, лишённые радости дни, которые можно сравнить разве что с протухшим болотом, над которым брезгует летать даже зелёная падальная муха.