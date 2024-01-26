Образование Техасской Народной Республики

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег Байдена от конфронтации с техасскими силовиками! Политик призвал Байдена "уйти с дороги" и дать правоохранителям штата сделать свою работу - то есть защитить границу от наплыва мигрантов.