Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нет соглашения – нет Starlink: США начали жестко шантажировать Украину

Нет соглашения – нет Starlink: США начали жестко шантажировать Украину

БлокнотРУ Американские власти могут отключить Украине доступ к системе Starlink, если Киев не подпишет соглашение о передаче США прав на добычу стратегически важных минеральных ресурсов страны.

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